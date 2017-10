Bijna één op de vijf Duitsers geeft toe: "Ik heb al iemand seksueel lastiggevallen" sam

10u57

Bron: Belga 0 thinkstock Bijna één op de vijf Duitsers geeft in een enquête toe ooit al iemand seksueel te hebben lastiggevallen. Het onderzoek werd uitgevoerd door YouGov voor het Duitse persbureau DPA.

Achttien procent van de Duitse mannen zegt zich te hebben gedragen op een manier die als "ongepast of seksueel misbruik" van iemand anders kan gelden. Van de ondervraagde vrouwen zegt 6 procent hetzelfde te hebben gedaan.



Uit het representatieve staal van 2.056 mensen zegt 43 procent van de vrouwen al seksueel te zijn lastiggevallen. Bij de mannen is dat 12 procent.

België

Dagelijks krijgt de politie in ons land zo'n acht aanklachten van verkrachting binnen, zo blijkt uit cijfers waarover de Vrouwenraad het in februari vorig jaar had. In de helft van de gevallen gaat het om een minderjarig slachtoffer. "Veel jongeren houden de lippen stijf op mekaar", reageerde Stef Anthoni, psycholoog bij het Antwerpse Vertrouwenscentrum Kindermishandeling. Dat is allicht voor een groot stuk te wijten aan het feit dat de dader bij minderjarige slachtoffers in 85 procent van de gevallen een bekende is.



Vorig jaar werd in ons land 34,88 procent van de zaken over seksueel misbruik die door de parketten werden behandeld zonder gevolg geklasseerd. Dat blijkt uit cijfers die minister van Justitie Koen Geens (CD&V) in mei vrijgaf. Het gaat om 9.786 dossiers in totaal, waarvan een groot deel verkrachtingen (3.614) en aanrandingen van de eerbaarheid (3.649). Volgens die cijfers bedraagt het aantal aangiftes van verkrachtingen in ons land dus zelfs bijna tien per dag. In 2015 bedroeg het aandeel geseponeerde gevallen 33,21 procent.



In 86 procent van de zaken zijn de oorzaken van een seponering zonder gevolg van technische aard: ontoereikende tenlasteleggingen, verjaring, dader onmogelijk te identificeren, intrekking van de klacht, enz.

thinkstock

Wereld

Uit een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) uit 2013 bleek dat wereldwijd 35 procent van alle vrouwen van 15 jaar of ouder al het slachtoffer van lichamelijk en seksueel geweld werd. De partner is daarbij het vaakst de dader.



Met 37,7 procent waren Zuid- en Zuid-Oost-Azië de regio's met de hoogste percentages van dergelijk geweld. Vrouwen in de Arabische wereld en Afrika hadden het nauwelijks beter, met 37 procent. In Latijns-Amerika bedroeg het percentage 30, terwijl in Oost-Europa en Centraal-Azië een kwart van de vrouwen te maken kreeg met geweld. In Noord-Amerika, West-Europa, Japan en Oceanië werd het percentage geschat op 23.

thinkstock