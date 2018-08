Bijna één op de twee scholen ter wereld hebben geen schoon water of toiletten kv

27 augustus 2018

03u57

Bron: Reuters 1 Wereldwijd heeft bijna de helft van alle scholen geen schoon drinkwater of sanitaire voorzieningen. Miljoenen kinderen lopen daardoor het risico om ziek te worden, zo waarschuwen experts vandaag in een gezamenlijk rapport van UNICEF en de Wereldgezondheidsorganisatie.

Bijna 900 miljoen kinderen moeten het tijdens hun opleiding stellen zonder elementaire hygiënische voorzieningen, waardoor hun gezondheid in het gedrang komt en ze vaak niet naar school kunnen. Een gebrek aan schoon water en sanitaire voorzieningen kunnen aanleiding geven tot uitdroging en ziekte, in sommige gevallen met een dodelijke afloop. Wereldwijd zien kinderen zich echter genoodzaakt om hun gezondheid te riskeren als ze de lessen willen volgen.

Cijfers

Bijna een derde van alle lagere en middelbare scholen ter wereld blijkt niet te beschikken over een veilige en betrouwbare drinkwatervoorziening. Daardoor worden bijna 570 miljoen kinderen getroffen. Bijna 20 procent van alle scholen had helemaal geen water.

Meer dan een derde van alle scholen, goed voor meer dan 620 miljoen kinderen, moest het stellen zonder toiletvoorzieningen. Bijna één op de vijf lagere scholen en één op de acht middelbare scholen hebben geen sanitair.

Iets minder dan de helft van alle scholen, in totaal ongeveer 900 miljoen kinderen, heeft geen degelijke voorzieningen om de handen te wassen. Dat is nochtans essentieel om de verspreiding van ziekten en infecties tegen te gaan.

Basisvoorzieningen

De situatie is het ergst in de sub-Sahara en Oost- en Zuidoost-Azië.

"Je kan geen kwaliteitsvolle leeromgeving hebben zonder deze basisvoorzieningen", zegt dr. Rick Johnston van de Wereldgezondheidsorganisatie, een hoofdonderzoeker van het project. "Kinderen komen mogelijk helemaal niet naar school als er geen toiletten zijn... Wanneer ze dan op school zijn, gaan ze niet op hun best zijn als ze niet in staat zijn om een deftige toilet te gebruiken of als ze onvoldoende gehydrateerd zijn."

Tienermeisjes

"Het is bijzonder schokkend", zegt Tim Wainwright, CEO van liefdadigheidsorganisatie WaterAid. "De gevolgen zijn erg omvangrijk op het vlak van de toegang voor kinderen tot onderwijs, algemene gezondheid en voeding."

Vooral tienermeisjes moeten vaak noodgedwongen lessen missen wanneer ze hun maandstonden hebben als er geen degelijke sanitaire voorzieningen zijn, zegt hij.

Meer dan een derde van de meisjes in Zuid-Azië gaat in die periode niet naar school. Vaak omdat ze geen toegang hebben tot toiletten of maandverband, zo blijkt uit een studie van WaterAid en UNICEF van eerder dit jaar.

2030

Volgens de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN verbinden wereldleiders zich ertoe om tegen 2030 voor iedereen schoon water en hygiënefaciliteiten te voorzien en te garanderen dat elk kind een degelijke opleiding geniet.

Vorig jaar waarschuwde de Wereldbank er nog voor dat landen hun budget voor de voorziening van proper water en sanitaire voorzieningen moeten verviervoudigen tot 150 miljard dollar (129 miljard euro) per jaar.