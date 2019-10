Bijna één op de drie Republikeinen steunt impeachment-onderzoek Trump tvc

09 oktober 2019

10u45

Bron: The Washington Post 1 Dat blijkt uit een bevraging , gesteund door The Washington Post. Uit de poll blijkt ook dat 58 procent van de Amerikanen het onderzoek steunt. Daarvan wil 49 procent dat president Donald Trump uit zijn ambt wordt gezet. Bijna één op de drie Republikeinen staat achter het impeachment-onderzoek van de Democraten.

Eerdere polls toonden aan dat 37 procent van de Amerikanen tegen een impeachment-onderzoek was. 41 procent was voorstander. Maar uit de recente bevraging blijkt dat de Amerikanen hun opinie hebben gewijzigd: 38 procent is tegen het impeachment-onderzoek en 58 procent is nu voor. Van die voorstanders is 49 procent ook van mening dat Donald Trump uit zijn ambt moet worden gezet.

Aan de bevraging, die tussen 1 en 6 oktober werd uitgevoerd, namen Democraten (30%), Republikeinen (25%) en onafhankelijken (44%) deel.

Uit de poll blijkt dat acht op de tien Democraten het impeachment-onderzoek steunt. Ook acht op de tien Democraten is voorstander om Trump uit het Witte Huis te verwijderen. Wat opvalt uit de resultaten is dat binnen de partij van trump de steun voor het onderzoek stijgt: bijna één op de drie Republikeinen staat achter de impeachment. En bijna een vijfde van de Republikeinen wil zelfs dat Trump het presidentschap wordt ontnomen. Van de onafhankelijken staat 57 procent achter het onderzoek en wil 49 procent dat Trump uit zijn ambt wordt gezet.

Onderzoek naar politieke rivaal

De Democratische partij startte een impeachment-onderzoek tegen Trump nadat hij tijdens een telefoongesprek met de Oekraïense president Volodimir Zelenski zou hebben gevraagd een onderzoek te voeren naar gewezen vicepresident Joe Biden en zijn zoon, Hunter. Biden is een politieke rivaal van Trump en een van de kandidaten die de Democratische nominatie voor de verkiezingen van volgend jaar wil binnenhalen. Een melding van een klokkenluider vormde de aanleiding voor die eerste stap in de impeachment-procedure. Daarna meldde een tweede klokkenluider zich.

