Bijna duizend nieuwe coronabesmettingen in Duitsland

14 september 2020

07u49

Het aantal coronabesmettingen in Duitsland is zondag met 927 toegenomen tot 260.355. Het aantal gevallen in de afgelopen 7 dagen staat volgens het Robert Koch Institut (RKI) op ruim 9.000.

Het dodental is in Duitsland gestegen tot 9.350. De stijging van 927 is aanzienlijk lager dan aan het einde van vorige week. Op donderdag werden er 1.900 nieuwe gevallen gemeld en op vrijdag ruim 1.400.