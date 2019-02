Bijna driehonderd auto's verdwenen na internationale top in Papoea-Nieuw-Guinea Redactie

13 februari 2019

14u51

De politie van Papoea-Nieuw-Guinea zoekt nog bijna driehonderd auto's die verdwenen rond de top van de Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) vorig jaar november. De auto's waren speciaal voor de internationale bijeenkomst aangekocht.

“284 voertuigen die zijn uitgeleend aan functionarissen voor de top zijn nog altijd niet teruggebracht”, laat de politie van het land in de Stille Oceaan weten. Een speciale eenheid is in het leven geroepen om ze terug te krijgen. Bekend is al dat negen auto’s zijn gestolen, terwijl enkele van de teruggebrachte exemplaren onderdelen missen of flink zijn vernield.

Een geluk bij een ongeluk: de duurste modellen – Maserati’s en Bentleys – zijn wel terecht. En dat is maar goed ook. Vooral de aankoop van deze exemplaren, die rond de 200.000 euro per stuk kostten, riep luid verzet op in het land dat gebukt gaat onder een polio-uitbraak, groeiende aantallen tbc-patiënten en een chronisch tekort aan geld voor doeleinden als gezondheid en educatie.

Artsen

Onder de vermiste auto’s zitten Toyota Land Cruisers, Fords, Mazda’s en Mitsubhishi Pajeros. Een groot deel ervan zou zijn gebruikt door hulpdiensten, zoals brandweerlieden en artsen. De politie beschikt over de gegevens van de personen aan wie de auto’s zijn uitgeleend, en heeft goede hoop dat alle 284 voertuigen alsnog worden gevonden.