Bijna D-day voor Boris Johnson: komt er brexitdeal of blijft Westminster hopeloos verdeeld?

11 december 2019

15u57

Bron: Belga 0 De Britten trekken morgen voor de derde keer in vijf jaar tijd naar de stembus. Voor premier Boris Johnson is het erop of eronder: haalt hij zijn comfortabele meerderheid binnen en kan hij zijn "fantastische brexitdeal" met Europa doorduwen, of wordt Westminster veroordeeld tot een nieuw potje aanmodderen?

De Britten kiezen morgen 649 nieuwe parlementsleden voor het Lagerhuis (650 min de parlementsvoorzitter; nvdr). Dat doen ze nu al voor de derde keer in vijf jaar tijd. De hamvraag: kan premier Boris Johnson de Conservatieven eindelijk opnieuw aan een comfortabele meerderheid helpen en zijn brexitdeal met de Europese Unie gestemd krijgen, of blijft Westminster hopeloos verdeeld?

De peilingen gaan uit van een overwinning voor Johnson en co., al is die wel een pak nipter dan eerst voorspeld. Eind november peilden de Conservatieven volgens onderzoeksbureau YouGov nog rond de 360 zetels, nu bengelen ze net onder de 340. Nog steeds genoeg voor een meerderheid -326 is de magische grens- maar erg ruim is die dan niet meer. Bovendien kan Johnson zich dan geen dissidentie meer veroorloven: enkele maanden geleden zette hij nog 21 parlementsleden uit de partij omdat ze met de oppositie hadden geheuld.

In verlegenheid door foto

De Tories komen niet helemaal ongeschonden uit de campagne van de afgelopen weken. Eergisteren werd Johnson nog in verlegenheid gebracht door een foto van een ziek vierjarig jongetje op de vloer van een ziekenhuis. De kleuter lag daar omdat er geen bed meer beschikbaar was. Een journalist stak Johnson zijn gsm met daarop de foto onder de neus, maar de premier nam de telefoon af, stak hem in zijn jaszak en begon over de brexit. Gezondheidszorg is sowieso een achilleshiel van de Conservatieven. Ze krijgen al de hele campagne het verwijt dat ze de National Health Service kapot bespaard hebben.

Labour-partijleider Jeremy Corbyn heeft niet het charisma van Johnson, maar werd de afgelopen weken niet op grote fouten betrapt. Bovendien slaat het erg radicale brexitstandpunt van de Liberal Democrats -de brexit annuleren zonder nieuw referendum- niet echt aan, waardoor de oppositiestemmen minder verdeeld lijken dan vooraf verwacht. Corbyn pleit voor een nieuw brexitakkoord met de EU, waarna hij de bevolking in een referendum willen laten kiezen tussen dat akkoord of blijvend EU-lidmaatschap. Daarmee charmeert hij de meer gematigde kiezer. Het kan dus nog spannend worden.

Milani zit Johnson op de hielen

Vooral de uitslag in het district Uxbridge and South Ruislip, in het westen van Londen, wordt interessant. Johnson is er de Conservatieve kandidaat, maar de premier was de jongste jaren wat afwezig en Labour-kandidaat Ali Milani voert volop campagne. In de peilingen staat Johnson nog op kop, maar de voorsprong zou zo nipt zijn dat ze binnen de foutenmarge valt. Het zou de eerste keer in meer dan 100 jaar zijn dat een zittend premier zijn zetel verliest. Mocht dat het geval zijn, moet Johnson wellicht opstappen als partijleider.

De Britten mogen vanaf 8 uur 's morgens onze tijd gaan stemmen, en dat nog tot 23 uur 's avonds. Het volledige plaatje moet vrijdagochtend vroeg wel duidelijk zijn, maar de eerste -doorgaans erg betrouwbare- exitpoll van de BBC wordt al meteen na het sluiten van de stemlokalen verwacht.

