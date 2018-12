Bijna-botsing met KLM-toestel en twee andere vliegtuigen boven India IB

30 december 2018

03u48

Bron: ANP 0 Drie passagiersvliegtuigen, waaronder een toestel van de KLM, zijn in het luchtruim boven India elkaar bijzonder dicht genaderd. Een ongeluk kon worden voorkomen door meerdere automatisch verstuurde waarschuwingen en door ingrijpen van de luchtverkeersleiding. Dat melden lokale media.

De bijna-crash had vorige week zondag plaats. Boven Delhi vloog een vliegtuig van het Amerikaanse National Airlines op een hoogte van 31.000 voet. Het automatische waarschuwingssysteem ging af toen het een vliegtuig naderde van het Taiwanese EVA Air op een hoogte van 32.000 voet.

Gevaar

Beide vliegtuigen stegen naar een nieuwe hoogte, waardoor ook een toestel van KLM, dat van Amsterdam op weg was naar Bangkok, in gevaar kwam. De luchtverkeersleiding greep in en beval het vliegtuig van National Airlines niet verder te stijgen en naar links uit te wijken, waarna de drie vliegtuigen hun weg veilig konden vervolgen.

De Indiase luchtvaartautoriteiten hebben een onderzoek ingesteld.