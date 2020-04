Bijna 99 jaar en nog altijd aan het werk: corona houdt oudste praktiserende dokter van Frankrijk niet tegen LH

29 april 2020

12u46

Hij is met zijn bijna 99 jaar de oudste praktiserende arts van Frankrijk en na meer dan 70 jaar dienst wil Christian Chenay nog altijd (corona)patiënten helpen in een dichtbevolkte buitenwijk van Parijs. Dit is zijn verhaal dat alleen maar bewondering opwekt.

Chenay is een klinkende naam in de Parijse banlieue Chevilly-Larue waar maar drie huisartsen zijn voor liefst 19.000 inwoners. De voorbije decennia is de bevolking er exponentieel gestegen, met de nodige problemen als gevolg. Vóór de epidemie wachtten patiënten tot op de stoep om zeker te zijn van een consultatie bij dokter Chenay.

“Ik ben bijna 99 jaar oud en ik zou mijn activiteiten om verschillende redenen moeten verminderen”, zegt Chenay aan nieuwszenders Al Jazeera en BBC. “Ik werk langzamer dan voorheen, ik moet oppassen”, is hij zich bewust van de risico’s. Zijn beslissing om te blijven werken is deels te wijten aan het tekort aan huisartsen in Frankrijk. Het probleem is niet alleen acuut in landelijke gebieden, maar ook in de buitenwijken van Parijs waar sterke concentraties van lage inkomens zijn.

Bezoek aan bejaardentehuis

Veel patiënten zeggen dat het in coronatijden moeilijk is om een ​​afspraak te maken in Chevilly-Larue. Chenay zelf moest persoonlijke consultaties stopzetten en in quarantaine gaan nadat hij zelf symptomen vertoonde. Nu dat achter de rug is, doet hij opnieuw consultaties in zijn praktijk, maar enkel virtueel. Wel brengt de hoogbejaarde dokter nog wekelijks een bezoek aan een bejaardentehuis in de buurt. “Ik kan de bewoners niet in de steek laten in het midden van deze epidemie”, aldus Chenay. “Gelukkig is er nog niemand besmet geraakt.”

“We hebben te maken met een zeer besmettelijke ziekte. We voelen ons machteloos en we hebben geen behandeling”, aldus Chenay over het virus. “We weten ook niet wie ziek is en wie niet. Ik had contact met nogal wat mensen die waarschijnlijk ook besmet waren, het zou dus verrassend zijn als ik dat niet was”, zegt de dokter, die ook schrik had om zijn 20 jaar jongere vrouw de besmetten.

Om zijn doktersstudie te kunnen betalen, werkte Chenay een tijdlang als lasser op de scheepswerven. Tijdens de Tweede Wereldoorlog behandelde hij tyfuspatiënten. “Ik heb een epidemie gezien, maar er waren maar weinigen onder het zorgpersoneel die geïnfecteerd werden. We hadden maskers, het waren eigenlijk gasmaskers, we waren echt afgeschermd”, zegt Chenay daarover. “We hebben de zieken toen geïsoleerd, godzijdank dat we een behandeling hadden.”

Na de bevrijding ging aan de slag in een psychiatrie, maar hij was ook in de academische wereld actief. Daarvoor trok hij zelfs even naar de Verenigde Staten, om les te geven in Chicago en Los Angeles. Chenay, die zich specialiseerde in het menselijke brein en zenuwstelsel, werkt ondertussen langer dan zijn zoon, die op 67-jarige leeftijd als arts met pensioen ging.