Bijna 900 Pakistaanse kinderen besmet met HIV door dokter die naalden hergebruikte PVZ

27 oktober 2019

15u17

Bron: Independent 0 Bijna 900 kinderen en zo’n 200 volwassenen in een Pakistaanse stad zijn besmet geraakt met het HIV-virus nadat een nalatige arts besmette naalden opnieuw gebruikte. Gezondheidsambtenaren vrezen dat het aantal besmette Pakistani nog hoger ligt omdat slechts een klein deel reeds werd getest.

De beschuldigde kinderarts, Muzaffar Ghangro, was de goedkoopste in zijn regio. Met zijn tarief van slechts 20 cent per doktersbezoek, kreeg hij dan ook dagelijks talloze patiënten over de vloer. Maar nu wordt hij ervan beschuldigd zijn patiënten besmet te hebben met het HIV-virus door nalatigheid en gebrekkige hygiëne.

Intussen zijn er al verschillende klachten binnengekomen over de arts. Zo getuigt een vader van wie vier kinderen HIV hebben gekregen, hoe de arts in zijn vuilbak graaide en naalden zocht voor de kinderen. Een andere patiënt zag hoe de dokter eenzelfde naald voor vijftig kinderen na elkaar gebruikte.

De dokter werd gearresteerd en wordt verdacht van van nalatigheid en doodslag. Hij is nog niet veroordeeld en werkt intussen in een ander ziekenhuis in de stad. De dokter zelf houdt zijn onschuld vol.