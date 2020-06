Bijna 800 nieuwe coronadoden in VS IB

24 juni 2020

04u45

Bron: Belga 0 De afgelopen 24 uur zijn er in de Verenigde Staten opnieuw bijna 800 coronadoden en 32.000 nieuwe besmettingen bijgekomen. Dat blijkt uit cijfers van de Johns Hopkins-universiteit, die als referentie wordt beschouwd.

Dinsdag om 20.30 uur lokale tijd telden de Verenigde Staten 121.176 overlijdens als gevolg van Covid-19 voor 2.342.739 vastgestelde besmettingen.

In een aantal vroege haarden van de epidemie, zoals New York, is de situatie verbeterd, maar verschillende zuidelijke en westelijke staten kampen met een toename van het aantal positieve gevallen.

Texas

Texas bijvoorbeeld. De staat was er begin mei als de kippen bij om maatregelen tegen de verspreiding van het virus terug te schroeven, maar noteerde dinsdag 5.000 nieuwe infecties. Dat is een record sinds het begin van de epidemie. Het verplichtte de republikeinse gouverneur Greg Abbott de bevolking op te roepen thuis te blijven. Het aantal ziekenhuisopnames verdubbelde de voorbije maand en de hospitalen vrezen overspoeld te raken.

In totaal kende bijna de helft van de 50 Amerikaanse staten de afgelopen veertien dagen een toename van het aantal gevallen. Dat verklaart waarom het aantal bevestigde gevallen op 24 uur tijd al een maand niet terugloopt.

Dokter Anthony Fauci, de gerespecteerde hoofdimmunoloog van het Witte Huis, toonde zich dinsdag verontrust over de cijfers.