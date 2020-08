Bijna 80 werknemers testen positief in Deens slachthuis SVM

03 augustus 2020

17u32

Bron: Belga 0 Na de corona-uitbraak in een slachthuis in Denemarken hebben 79 werknemers positief getest. Dat maakte de Deense vleesverwerker Danish Crown bekend. Om het risico op verdere coronaverspreiding op de boerderij in Ringsted te beperken, wordt de lichaamstemperatuur van alle werknemers gemeten. Vandaag moeten nog 300 werknemers getest worden.

Danish Crown werd minder dan een week geleden op de hoogte gebracht van een eerste coronageval onder de werknemers. Normaal gezien worden wekelijks ongeveer 35.000 varkens geslacht, maar dat aantal is nu aanzienlijk teruggedrongen. Inmiddels is er ook een mobiel testcentrum ingericht waarin alle medewerkers de komende zeven weken minimaal een keer per week op corona worden getest.

Bij de Duitse vleesverwerker Tönnies ging het hoofdkantoor in Rheda-Wiedenbrück na een corona-uitbraak bijna vier weken dicht. Half juli mocht de productie weer starten. Het incident leidde tot een debat over de werk- en leefomstandigheden van de werknemers die daar werkten.

