Bijna 80.000 Duitsers ondertekenen petitie tegen migratiepact AW

26 november 2018

16u39

Bron: Belga 0 Ongeveer 80.000 Duitsers hebben een petitie ondertekend tegen het VN-migratiepact. Vanmiddag stond de teller volgens de bevoegde website van de Duitse Bondsdag op 79.762 ondertekenaars. Het doel van de petitie die door de rechts-populistische partij AfD wordt gesteund, is dat Duitsland het migratiepact niet ondertekent.

De ondertekening van het pact is in december gepland op een top van de Verenigde Naties in Marokko. Onder andere de Verenigde Staten, Hongarije en Oostenrijk trokken zich al terug. De Duitse overheid hoopt dat het globale pact voor migratie zal leiden tot een daling in de illegale migratie.



In België blijft de federale regering zoeken naar een oplossing voor de verdeeldheid over het migratiepact van de Verenigde Naties, ook bekend als het pact van Marrakesh. Terwijl de andere partijen vinden dat België zich achter het pact moet scharen, blijft N-VA als enige binnen de regering met fundamentele vragen zitten. Het is afwachten of en hoe een elegante oplossing uit de bus kan komen.