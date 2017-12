Bijna 8.000 agenten en soldaten in Parijs voor overgang van oud naar nieuw ADN

Bron: Belga 10 EPA In totaal 7.900 politieagenten en militairen zullen er in de Franse hoofdstad Parijs op toezien dat de jaarwisseling veilig verloopt. Dat heeft de politie vandaag aangekondigd. De autoriteiten willen zo niet alleen het risico op terreuraanslagen verminderen, maar ook rellen vermijden. Zo worden tijdens de oudejaarsnacht in Parijs vaak wagens in brand gestoken.

De politie zal dit jaar de beroemde Champs-Élysées, waar honderdduizenden feestvierders worden verwacht, extra beveiligen. Ze zullen tassen controleren en mensen fouilleren, en de toegangswegen naar de laan worden geblokkeerd door politievoertuigen en betonblokken. Het vuurwerk om middernacht vindt plaats aan de Arc de Triomphe. Zoals elk jaar geldt in de rest van Parijs een verbod op vuurwerk en voetzoekers.

Frankrijk is de afgelopen jaren verschillende keren het doelwit geworden van terreuraanslagen. Sindsdien gelden bij grote evenementen strenge veiligheidsmaatregelen. In heel het land zullen tijdens de overgang van oud naar nieuw in totaal 99.000 agenten en militairen paraat staan, aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken.