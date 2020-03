Bijna 62.000 besmettingen vastgesteld in Duitsland, 128 nieuwe doden: “Ik wil alle mensen vragen deze ziekte serieus te nemen” AH ADN

31 maart 2020

11u51

Bron: Belga, ANP 3 In Duitsland zijn volgens de laatste cijfers bijna 62.000 besmettingen met het coronavirus vastgesteld. In 24 uur tijd zijn er 4.615 patiënten bijgekomen. 128 patiënten zijn in een etmaal aan het virus bezweken. Daarmee zijn in Duitsland nu 583 mensen aan de gevolgen van het virus overleden.

Het Robert Koch-Institut roept de bevolking opnieuw op zich goed te houden aan de maatregelen. “Ik wil alle mensen vragen deze ziekte serieus te nemen”, aldus directeur Lothar Wieler. Uit onderzoek blijkt volgens hem dat slechts 41 procent van de Duitsers Covid-19 als gevaarlijk beschouwt.

Harde getallen

De Duitse regering heeft alle burgers opgedragen thuis te blijven, en afstand te bewaren op publieke plekken. De RKI-directeur wijst erop dat de gevolgde strategie nog altijd nodig is zodat het virus wordt ingedamd en bijzonder kwetsbare groepen worden beschermd.



Volgens het Duitse journaal Tagesschau is hij in beginsel wel positief dat de maatregelen werken. Hij gaat ervan uit dat er rond Pasen “harde getallen” zijn op basis waarvan iets gezegd kan worden over een trend.

Duitse stad verplicht mondmaskers

In de Duitse stad Jena zijn inwoners vanaf volgende week intussen verplicht om mondmaskers te dragen in winkels, op het openbaar vervoer en in openbare gebouwen.

Met die maatregel wil de stad de mensen beschermen die ondanks de coronavirusepidemie nog altijd moeten werken. De werknemers die essentiële jobs doen - zoals zorgverleners, dokters, bus- en treinbestuurders - krijgen een masker. Bewoners kunnen kledij of sjaals gebruiken om hun neus en mond af te dekken, maar worden aangemoedigd hun eigen mondmasker te maken. In Thüringen, de deelstaat waarin Jena gelegen is, zijn relatief weinig mensen besmet.

Er is geen nationaal bevel tot het dragen van mondmaskers in Duitsland. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO raadt mensen die niet ziek zijn af om de maskers te dragen.

