Bijna 60 procent meer mensen tegengehouden aan Europese buitengrens in 2019 ISA

22 juli 2020

13u37

Bron: Belga 0 Het aantal mensen dat is tegengehouden bij de Europese grens lag vorig jaar 58 procent hoger dan in 2018. Dat meldt het Europese statistiekbureau Eurostat. Vooral aan de Spaanse grens werden veel mensen tegengehouden.

In 2019 werden 717.600 mensen die geen burger waren van de Europese Unie (EU) geweigerd aan de grens, tegenover 454.600 in 2018. Spanje hield 493.455 mensen tegen, wat overeenkomt met ongeveer twee derde van het Europese totaal. Daarnaast hielden ook Polen (65.425) en Frankrijk (56.650) veel mensen tegen aan de buitengrens.

In België werden 2.300 mensen tegengehouden, een honderdtal meer dan in 2018.

De onderzoekers zien ook een toename van het aantal mensen zonder wettig verblijf in Europa. Vorig jaar ging het in heel de EU om 627.900 mensen. Dat is tien procent meer dan een jaar eerder, maar nog altijd 70 procent minder dan tijdens de vluchtelingencrisis in 2015.

Duitsland, Griekenland en Frankrijk telden de meeste mensen zonder papieren. In België gaat het om 17.585 mensen. Het gaat hierbij alleen om de mensen die bekend zijn bij de overheid.

Tot slot werden vorig jaar 142.300 mensen teruggestuurd naar een land buiten de EU. Dat zijn er 2,5 procent minder dan een jaar eerder.