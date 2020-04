Bijna 6 miljoen politiecontroles in Frankrijk JG

01 april 2020

11u35

Bron: Belga 0 In Frankrijk hebben politieagenten al 5,8 miljoen controles uitgevoerd sinds het begin van de lockdown in het land. De Franse minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner heeft de cijfers bekendgemaakt.

De minister heeft de bevolking gewaarschuwd tegen elke poging om in de lente op vakantie te vertrekken.

Sinds 17 maart stelden de agenten 359.000 pv's op voor het niet naleven van de maatregelen, aldus de minister op de zender LCI. "Wanneer we controleren, is dat niet om te verbaliseren maar om de quarantaine te garanderen", zei hij.

De Franse bevolking moet een attest hebben om het huis te verlaten. Slechts enkele redenen, zoals inkopen doen, naar het werk gaan of een medische reden, zijn toegelaten.

"Het komt er heel concreet op neer dat men niet op vakantie vertrekt in de periode van de quarantaine", aldus Castaner. Hij zei dat de controles op de belangrijkste wegen zijn opgevoerd, maar ook in de luchthavens en stations, waar het spoorverkeer is beperkt tot zes procent van de capaciteit. "Elk misbruik zal worden bestraft", waarschuwde hij.

De minister vroeg aan de betrokken prefecten om te controleren in welke mate seizoensverblijven in toeristische gebieden worden verhuurd.