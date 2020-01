Bijna 6.000 mensen besmet met coronavirus, dodental stijgt tot 132: “Virus is de duivel”



29 januari 2020

Bron: BBC, Reuters, AFP, The Guardian, Belga 6 Het aantal personen besmet met het coronavirus in China is intussen opgelopen tot 5.974. Dat bevestigen de Chinese autoriteiten vandaag. Er zijn ruim 1.450 nieuwe gevallen vastgesteld. Het aantal mensen waarbij het vermoeden bestaat dat ze het virus bij zich dragen, staat op bijna 10.000. Het dodental is gestegen naar 132.

Buiten China hebben alvast 16 landen te maken met besmettingen. Een zieke man in Duitsland was gisteren de eerste persoon op Europese bodem die besmet raakte zonder zelf naar China te reizen. In ons land testten reeds tien stalen negatief op het 2019-nCoV-virus. Australische wetenschappers zijn er intussen als eersten buiten China in geslaagd het virus in een laboratorium te creëren, een doorbraak die mogelijk tot de versnelde ontwikkeling van een vaccin leidt.

Er is nog geen remedie voor het nieuwe coronavirus. Onderzoekers in Hongkong zeiden gisteren dat ze een vaccin hebben ontwikkeld maar meer tijd nodig hebben om het te testen.

“Virus is de duivel”

De Chinese president Xi Jinping laat weten dat zijn land openstaat voor internationale samenwerking om het coronavirus te bestrijden. “Dit virus is de duivel en we kunnen de duivel zich niet laten verbergen", zei de president in een televisietoespraak. “China vertrouwt erop dat het de strijd tegen het virus gaat winnen", klonk het verder. De VN bevestigden later dat China ermee ingestemd heeft dat de Wereldgezondheidsorganisatie zo snel mogelijk een team van experts naar het land stuurt om te helpen met de bestrijding van het virus.

Intussen raakte bekend dat er drie extra besmettingen zijn bijgekomen in Maleisië, wat het totaal aantal besmettingen in dat land op zeven brengt. Dat meldt Reuters.

Japan en VS evacueren landgenoten uit Wuhan

Zowel de Verenigde Staten als Japan zijn inmiddels begonnen met evacuaties uit Wuhan. Vandaag vertrok alvast een eerste vliegtuig met aan boord diplomatiek personeel en Amerikaanse burgers uit Wuhan naar de VS. Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Washington gezegd. Ook Japan heeft al ruim 200 burgers geëvacueerd, hun toestel is inmiddels geland in Tokio. De Japanse autoriteiten meldden in eerste instantie dat onder de geëvacueerden, die aan boord van het vliegtuig werden onderzocht, geen besmettingen waren vastgesteld. Achteraf zijn alsnog vier mensen in aparte ambulances met symptomen naar het ziekenhuis overgebracht, melden de autoriteiten in Tokio.

Ook de Europese Unie heeft twee vliegtuigen geregeld om EU-burgers vanuit de regio Wuhan naar Europa te repatriëren. Brussel is al in contact met verschillende lidstaten om af te stemmen hoeveel mensen terug naar huis willen.

Australië en Nieuw-Zeeland maken gezamenlijk plannen om hun landgenoten uit Wuhan te evacueren. De Australische premier Scott Morrison roept de bevolking bovendien op eventuele reisplannen naar China te herbekijken.

Meer besmettingen dan tijdens SARS-epidemie

Het aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus in China heeft inmiddels met 5.974 bevestigde gevallen het aantal besmettingen van de SARS-epidemie in 2002-2003 overschreden. Dat meldt AFP. Destijds werden in China 5.327 SARS-besmettingen vastgesteld. De uitbraak kostte toen wereldwijd meer dan 770 mensen het leven, onder wie 349 mensen in China.