Bijna 500 mensen omgekomen op Thaise wegen tijdens eindejaarsperiode LH

03 januari 2019

09u02

Bron: Belga 0 In Thailand zijn in totaal 463 mensen omgekomen en nog eens bijna 4.000 anderen gewond geraakt bij ongevallen tussen 27 december en 2 januari. Dat maakte het ministerie voor rampenbestrijding bekend.

Het gaat om een stijging tegenover dezelfde periode vorig jaar, toen 423 mensen stierven bij ongevallen op de weg. Op nieuwjaarsdag alleen al kwamen dit jaar 89 mensen om, terwijl 700 gewond raakten, aldus de autoriteiten.

De periode tussen 27 december en 2 januari staat in Thailand bekend als "de zeven gevaarlijke dagen". Belangrijkste oorzaak van de ongevallen zijn dronken bestuurders gevolgd door overdreven snelheid. In meer dan 80 procent gaat het om ongelukken met motorfietsen, het populairste voertuig in het Zuidoost-Aziatische land.

Volgens een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), dat gepubliceerd werd in december 2018, staan de Thaise wegen op de negende plaats van de meest dodelijke ter wereld. Het land stond in de vorige ranking in 2015 nog op de tweede plaats.