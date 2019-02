Bijna 500 kg cocaïne, goed voor 25 miljoen euro, bestemd voor Antwerpse haven onderschept in Ecuador bvb

22 februari 2019

10u36

Bron: Belga 0 In een container in de haven van Guayaquil is bijna 500 kg cocaïne, die bestemd was voor de haven van Antwerpen, onderschept. Dat meldt de krant El Comercio.

De drugs zaten verstopt in 491 pakjes in een lading bevroren vis. Vijfhonderd kilogram cocaïne is op de zwarte markt meer dan 25 miljoen euro waard.

Bij een ander politieoperatie, ook in de haven van Guayaquil, werd 916 kg cocaïne ontdekt in een lading cacao bestemd voor de haven van Rotterdam.