Bijna 500 kg cocaïne bestemd voor Antwerpse haven onderschept in Ecuador

bvb

22 februari 2019

10u36

Bron: Belga

In een container in de haven van Guayaquil is bijna 500 kg cocaïne, die bestemd was voor de haven van Antwerpen, onderschept. Dat meldt de krant El Comercio.