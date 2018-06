Bijna 450 vluchten geannuleerd: luchthaven Bali opnieuw gesloten wegens vulkaanas Redactie

29 juni 2018

03u52

Bron: AD 3 De luchthaven van het Indonesische toeristeneiland Bali is vandaag gesloten vanwege de uitstoot van vulkaanas. Die wordt veroorzaakt door een uitbarsting van de vulkaan Agung, waardoor een rookpluim van 2,5 kilometer hoog de lucht in wordt geblazen.

Vanwege de sluiting van het vliegveld Ngurah Rai, de derde luchthaven van Indonesië, zijn al bijna 450 vluchten geannuleerd. Ruim 75.000 reizigers zijn daarvan de dupe. Vulkaanas is een grote bedreiging voor de luchtvaart omdat motoren erdoor vlam kunnen vatten.

Volgens het regionale vulkaancentrum in Darwin (Australië) kan de wind de as in zuidwestelijke richting naar het dichtstbevolkte Indonesische eiland Java voeren.

Vaker verstoringen

Agung zorgt vaker voor verstoring van het vliegverkeer op Bali. Vorig jaar november waren er geen vluchten van en naar het eiland gedurende twee dagen vanwege een uitbarsting van deze vulkaan. De laatste grote uitbarsting van de vulkaan was in 1963. Toen kwamen 1100 mensen om het leven.