Bijna 400 Witte Helmen nog altijd vast in zuiden van Syrië KVE

23 juli 2018

21u26

Bron: Belga 0 Bijna 400 Witte Helmen-hulpverleners zitten nog steeds vast in het zuiden van Syrië, na de evacuaties van honderden anderen van hen door Israël. Dat verklaarde een reddingswerker aan persagentschap AFP.

"Wij roepen de betrokken partijen op om ons te helpen te ontkomen uit het zuiden van Syrië", vertelde de 23-jarige César aan persagentschap AFP.

Israël kondigde gisteren aan honderden hulpverleners van de Witte Helmen en hun familie in het grootste geheim te hebben geëvacueerd naar Jordanië. Dat gebeurde op vraag van westerse landen die bereid zijn om de hulpverleners, die in 2016 de Nobelprijs voor de Vrede kregen voor hun hulpoperaties in Syrië, op te vangen.

In totaal werden 422 personen in de nacht van zaterdag op zondag geëvacueerd. Volgens César zitten nog bijna 400 vrijwilligers van de hulporganisatie vast in de zuidelijke provincies Deraa en Qouneitra. In deze gebieden, dichtbij het door Israël bezette deel van de Golanhoogte, heeft het Syrische regime bijna alle rebellengebieden weer ingenomen.

César hoorde enkele dagen geleden toevallig over het evacuatieplan, maar kreeg te horen dat er geen plaats meer was. "De exit via Israël heeft de situatie alleen maar verslechterd. We zijn nu bang voor de reactie van het regime en Rusland", zei hij.

Het Syrische ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de evacuatie al een "criminele operatie". Volgens de Syrische autoriteiten en Rusland zijn de Witte Helmen gelieerd aan jihadistische groeperingen.