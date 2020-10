Bijna 400 gevallen van rechts-extremisme bij Duitse veiligheidsdiensten

06 oktober 2020

Bij Duitse veiligheidsdiensten zijn tussen 2017 en maart dit jaar bijna 400 verdachte gevallen van rechts-extremisme ontdekt. Dat staat in een inventarisatie van de regering over rechts-extremisme in de korpsen, aldus Der Spiegel.