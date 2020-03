Bijna 36 miljoen illegale medicijnen in beslag genomen bij grote politieactie in Europa

HLA

06 maart 2020

17u06

Bron: Belga

0

Bij een grootschalige Europese politieactie tegen de handel in illegale medicijnen zijn tussen juli en oktober vorig jaar bijna 36 miljoen producten in beslag genomen. Er werden in totaal 165 verdachten opgepakt in twaalf verschillende landen, waaronder België. Dat blijkt vrijdag uit een mededeling van de Europese politieorganisatie Europol.