Bijna 300 Boko Haram-strijders gedood bij offensief in Niger kg

03 januari 2019

Bron: Belga 0 Strijdkrachten in Niger hebben naar eigen zeggen 287 strijders van terreurgroep Boko Haram gedood. Sinds vrijdag vinden er lucht- en grondoperaties plaats tegen leden van de terroristische milities in de regio Diffa, in het zuiden van het land aan de grens met Nigeria. De strijders hadden van daaruit verschillende grote aanslagen gepland, verklaart defensieminister Kalla Moutari.

Boko Haram is vooral in het noordoosten van Nigeria actief en heeft sinds 2009 al meer dan 20.000 mensen vermoord. De islamitische fundamentalisten blijven aanvallen uitvoeren in naburige gebieden in Niger, Kameroen en Tsjaad.



In de Sahel-landen (Tsjaad, Niger, Nigeria, Mali en Burkina Faso) werken verschillende criminele netwerken en extremistische groepen, waarvan sommige banden hebben met al-Qaida of Islamitische Staat (IS).