Bijna 30 trucks met mannen, vrouwen en kinderen geëvacueerd uit laatste bolwerk IS in Syrië KVDS

22 februari 2019

13u58

Bron: Belga 0 Een dertigtal vrachtwagens met daarin mannen maar vooral vrouwen en kinderen zijn vandaag vertrokken uit het laatste stukje gebied dat terreurgroep Islamitische Staat (IS) nog in handen heeft in het oosten van Syrië. Dat is ter plaatse vastgesteld.

De evacuatie gebeurde onder toezicht van de Syrische Democratische Krachten (SDF). Vanuit een stelling van SDF bij het dorp Baghouz zag een ploeg van het Franse persbureau AFP bijna 30 vrachtwagens passeren, geëscorteerd door anti-jihadistische strijders.

Brood

In het dorp verschanst IS zich in een zone van een halve vierkante kilometer groot. In de vrachtwagens zaten vrouwen in zwarte nikab, kinderen in vuile kleren van wie sommigen een stuk brood aan het opeten waren en mannen die hun gezicht verborgen hielden.





De Koerdische en Arabische strijders van SDF, die ondersteund worden door de internationale coalitie onder leiding van Washington, wachten het einde van de evacuatie van burgers af om hun offensief tegen de jihadisten tot de laatste man voort te zetten.

Woensdag waren volgens SDF al bijna 3.000 mensen geëvacueerd met vrachtwagens. "We schatten dat er nog duizenden mensen zijn in de zone van IS”, benadrukt een woordvoerder van SDF, Mustefa Bali. "We wachten tot de evacuatie van burgers afgelopen is, voordat we in de aanval gaan."

De woordvoerder hoopte dat de evacuaties "vandaag of morgen" zouden aflopen.