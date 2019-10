Bijna 27 jaar cel voor Afghaan die Amerikanen neerstak op station Amsterdam David van der Heeden

14 oktober 2019

13u57

Jawed S., de 20-jarige man die vorig jaar twee Amerikanen neerstak op het Centraal Station in Amsterdam, is vandaag veroordeeld tot 26 jaar en acht maanden cel. De straf valt bijna twee jaar hoger uit dan geëist. Het Nederlandse Openbaar Ministerie eiste vorige maand 25 jaar celstraf tegen de Afghaan wegens het plegen van een terroristisch gemotiveerde, dubbele poging tot moord.

De rechtbank acht alle feiten tegen S. bewezen, waaronder de bedreiging van drie agenten. “Het was de bedoeling van de verdachte om de bevolking ernstige vrees aan te jagen”, aldus de rechter.

Boos op Wilders

De in Afghanistan geboren S., die niet bij de uitspraak aanwezig was, reisde op 31 augustus vanuit Duitsland naar Nederland en verrichtte zijn daad naar eigen zeggen uit woede over beledigingen aan het adres van de profeet Mohammed. Hij was boos op PVV-leider Geert Wilders omdat die een wedstrijd voor het maken van spotprenten van de profeet op touw had gezet.

Videobeelden

Op videobeelden, die het OM in de rechtszaal toonde, is te zien hoe S. zich ongeveer een uur in de buurt van het station ophield. Hij ging meerdere keren het stationsplein op. Om even na 12.00 uur ‘s middags begon hij in te steken op de Amerikaanse toeristen. Na negen seconden schakelde de politie hem uit.

De agent die S. overmeesterde, schreef hem trouwens een brief. “Ik had je dood kunnen schieten... dat was je verdiende loon geweest. Maar dan had ik jou gegeven wat je wilde, sterven in de naam van Allah. Je bent een klootzak en ik hoop dat je lang in de gevangenis blijft zitten.”

Ik had je dood kunnen schieten... dat was je verdiende loon geweest. Maar dan had ik jou gegeven wat je wilde, sterven in de naam van Allah. Je bent een klootzak en ik hoop dat je lang in de gevangenis blijft zitten Agent die S. overmeesterde in een brief aan de dader

Verlamd

Een van zijn slachtoffers werd met een ongeveer 30 centimeter lang mes in de rug gestoken. Dat gebeurde met zoveel kracht dat de ruggengraat werd doorgesneden en het slachtoffer mogelijk blijvend verlamd is. Het andere slachtoffer werd in de buik geraakt en overleefde de aanslag maar net.

De rechter kent het slachtoffer dat door rugletsel in een rolstoel belandde een schadevergoeding van 2.625.860 euro toe. Aan immateriële schade ontvangt hij 200.000 euro. Het tweede slachtoffer krijgt 13.755 euro materiële schade vergoed en 25.000 euro aan immateriële schade.

Profeet beschermen

S. zelf stelt dat hij naar Amsterdam was gekomen om ‘zijn profeet te beschermen’. “Ik was van plan oneerlijke en wrede mensen te doden.’’ De beschuldigingen vindt hij ‘wreed’. “Waarom hebben jullie dat vuile varken (Wilders, red.) de gelegenheid gegeven de profeet te beledigen?’’, vroeg hij zich af.

Dreigementen

Op de laatste dag van het proces tegen S., uitte hij dreigementen bij zijn slotwoord. “Laat mijn religie met rust’’, sprak hij. “Dat is het allerbelangrijkste dat ik de te melden heb. Iedereen wil in vrede leven, ik ook. Daarom vraag ik jullie om mijn religie met rust te laten... Anders weten jullie wat er gebeurt.’’

Bij het bepalen van de strafeis - bijna het maximum - hield de aanklaagster rekening met zijn gebrek aan berouw en de bereidheid om opnieuw toe te slaan. De advocaat van S. zei te begrijpen dat het OM hoog eist, maar vond 25 jaar cel te veel.

Aan de voorwaarden voor TBS (Terbeschikkingstelling, red. Iemand die ernstig geestelijk gestoord is en een misdrijf heeft gepleegd kan door de rechter veroordeeld worden tot TBS) wordt niet voldaan. De verdachte is volgens het OM volledig toerekeningsvatbaar, de rechtbank is van mening dat er een groot gevaar voor herhaling bestaat en zegt de maatschappij zo lang mogelijk te willen beschermen.