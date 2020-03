Bijna 25 sterfgevallen in Nederland, grootste stijging besmettingen tot nu toe TT

16 maart 2020

14u18

Bron: Belga, ANP 3 In Nederland zijn op 24 uur tijd nog eens vier mensen overleden ten gevolge van het nieuwe coronavirus dat nu al 24 mensen het leven heeft gekost, zo heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RVIM) meegedeeld.

De gemiddelde leeftijd van de overledenen is 79 jaar. De jongste was 59, de oudste 94 jaar, aldus het RVIM.

Sinds de laatste update zijn nog eens 278 mensen positief getest op Covid-19, de ziekte die veroorzaakt wordt door het nieuwe coronavirus. Dat is de grootste stijging tot nu toe. Daarmee zijn er in Nederland in totaal 1.413 gevallen van besmetting bekend.

In de zuidelijke provincie Noord-Brabant zijn 108 nieuwe positief geteste mensen. In totaal zijn er 554 positief geteste gevallen. Daarna zijn in de zuidelijke provincie Limburg (149), de provincie Utrecht (140) en Zuid Holland (136) de meeste positieve testen gemeld.

