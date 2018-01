Bijna 200 gewonden op Filipijnen door vuurwerk KVE

09u46

Bron: Belga 1 EPA Minister van Volksgezondheid Francisco Duque Op de Filipijnen zijn bijna 200 mensen gewond geraakt door problemen met vuurwerk tijdens de traditionele oudejaarsvieringen, ondanks een richtlijn van de president met als doel het gebruik van voetzoekers in te dijken. Een 58-jarige man kwam om tijdens een brand, al is het niet duidelijk of dat incident verband hield met afgestoken vuurwerk.

De eilandengroep is grotendeels katholiek. Maar door bijgeloof en Chinese tradities zijn vele Filipijnen ervan overtuigd dat een maximum aan lawaai tijdens de eindejaarsfeesten de boze geesten verdrijft. Vandaar het massale gebruik van vuurwerk, voetzoekers en geweerschoten.

President Rodrigo Duterte vaardigde in juni een decreet uit waardoor voetzoekers enkel nog mogen in zones die de lokale besturen daarvoor voorzien en onder toezicht van opgeleid personeel.

Volgens minister van Volksgezondheid Francisco Duque vielen er niettemin 191 gewonden, onder wie een baby van elf maanden. Dat is een daling met 77 procent vergeleken met het gemiddelde van de voorbije vijf jaar. "We zijn relatief tevreden", verklaarde de minister. "Relatief, want er zijn nog steeds gewonden, maar tevreden omdat het aantal gewonden aanzienlijk daalt. Het ultieme doel moet volgens mij de volledige afschaffing van voetzoekers zijn."

Duque verklaarde dat het leeuwendeel van de gewonden in de straten van hoofdstad Manilla viel. De hoofdverantwoordelijken zijn de zogenaamde piccolo's. Dat zijn illegale voetzoekers met de afmeting van lucifers.

Een man kwam om het leven toen in Pasig, een buitenstad van Manilla, brand uitbrak in een rij met vijftien huizen. Volgens de brandweer verloren 150 mensen bij die brand hun woonst.