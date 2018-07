Bijna 200 Belgen moeten nacht doorbrengen op “degoutante” luchthaven Kreta: “Slapen tussen peuken en afval” HA

14 juli 2018

12u21

Bron: Het Nieuwsblad, TUI 0 Tientallen Belgen - onder wie veel gezinnen met kinderen - zitten vast op Kreta nadat hun vlucht naar Brussel gisteren urenlang vertraging heeft opgelopen "wegens technische problemen". De landgenoten moesten "in degoutante omstandigheden" de nacht doorbrengen op de luchthaven. Vanochtend pas werden ze naar een hotel gebracht. Een nieuwe vlucht is voorzien rond 17 uur, maar dat is nog niet definitief, getuigt een van de reizigers aan Het Nieuwsblad. Luchtvaartmaatschappij TUI bevestigt de problemen en belooft een schadevergoeding van 400 euro voor alle getroffen passagiers.

De vlucht van Heraklion naar Brussel, met circa 180 passagiers aan boord, moest normaal gezien gisterenavond om 22.10 uur vertrekken, maar bij aankomst op de luchthaven werden de reizigers al meteen verwittigd dat hun vlucht een uur en veertig minuten vertraging had opgelopen, vertelt Fanny De Donder. Toen de toeristen hun bagage hadden ingecheckt en rond middernacht eindelijk konden boarden, werd hun geduld opnieuw op de proef gesteld. Het busje dat hen naar het toestel moest brengen, bleef drie kwartier stilstaan.

De toeristen werden terug naar binnen geroepen en naar een wachtzaal gestuurd. Daar kregen ze te horen dat een defect aan de toiletten aan de basis van de vertraging lag. Om twee uur vannacht vernamen ze dat hun vlucht was geschrapt, maar meer informatie bleef uit. "Niemand wist wanneer we een andere vlucht zouden krijgen." Verdere inlichtingen vielen er niet te rapen, "want op dat uur was er al bijna niemand meer in de luchthaven", zegt De Donder.

"Geen hygiëne"

En dus moesten de ongeveer 180 reizigers noodgedwongen de nacht doorbrengen in het luchthavengebouw, dat volgens de vrouw degoutant was. "Er was geen hygiëne, de vloeren waren niet gepoetst, overal lagen sigarettenpeuken en afval. De mensen moesten slapen tussen de kakkerlakken. Er waren heel wat gezinnen met kinderen bij", getuigt De Donder, "net als wij". Pas om 9 uur deze ochtend werden de vakantiegangers door een bus opgepikt en naar een hotel gebracht. De kamer die ze bij aankomst zouden krijgen, zagen ze aan hun neus voorbijgaan. "Alles bleek volzet."

"Wat er met onze vlucht gebeurd is, weten we nog steeds niet", zegt De Donder. "Ofwel is die zonder passagiers naar Athene gevlogen, ofwel naar Brussel. Momenteel is onze terugvlucht voorzien rond 17 uur, maar er is nog niets definitief", aldus nog de vrouw.

"Gezinnen met kinderen"

Luchtvaartmaatschappij TUI bevestigt op Twitter dat de terugvlucht geannuleerd werd "omwille van een technisch probleem aan boord van het toestel". Ze erkent dat het bijzonder moeilijk was om opvang te vinden voor de reizigers omdat het hoogseizoen is. Volgens de vliegmaatschappij werden uiteindelijk wel twee hotels gevonden waar een behoorlijk deel van de toeristen kon worden opgevangen. "We hebben dan voorrang gegeven aan de gezinnen met kinderen", klinkt het in een reactie.

Goedemorgen, jullie vlucht is gisterenavond niet geopereerd wegens een technisch probleem aan boord van het toestel. De lokale luchthavenautoriteiten zouden voor ieder van jullie een hotel moeten regelen, maar door het drukke seizoen is dit echter niet mogelijk voor 1/2 TUI fly Belgium(@ TUIflyBelgium) link

Schadevergoeding van 400 euro

Tui benadrukt dat het er alles aan gedaan heeft om een andere vlucht van Brussel naar Kreta te sturen. "Maar dat bleek onmogelijk wegens het hoogseizoen. Alle vluchten waren bezet." Woordvoerder Piet Demeyere begrijpt het ongenoegen van de reizigers, maar verdedigt ook de drie TUI-werknemers die op de luchthaven aan het werk waren. "Zolang zij zelf geen informatie hebben, kunnen ze die natuurlijk ook niet geven." Volgens Demeyere heeft het personeel alles in het werk gesteld om de situatie tot een goed einde te brengen. "Het ging om een grote vertraging die nog verergerd is door de wet van Murphy. Alles wat tegen kon zitten, zat ook tegen."

Luchtvaartmaatschappij TUI heeft een schadevergoeding van 400 euro beloofd voor alle passagiers van de gestrande vlucht.