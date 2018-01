Bijna 20 jaar nadat ze vermoord werd krijgt familie van Hayley (17) eindelijk gerechtigheid: “Vertel ons nu waar haar lichaam is” Koen Van De Sype

Bron: WA Today 0 Het was op een middag in 1999 dat de nachtmerrie van de Australische familie Dodd uit Perth begon. Hayley (17) was aan het liften toen ze plots van de aardbodem verdween. Nadat het onderzoek vijf jaar geleden door een nieuw spoor in een stroomversnelling kwam, is de hoofdverdachte in de zaak vandaag veroordeeld voor moord op de tiener. En dat hoewel het lichaam van het meisje nooit werd gevonden. De familie richtte meteen na de uitspraak dan ook een emotionele smeekbede tot de moordenaar.

Hayley werd voor het laatst gezien op 29 juli 1999. Ze was aan het liften van Dongara naar de boerderij van een vriendin vlak bij Moora. Een vrouw had haar om 11 uur ‘s morgens afgezet langs North West Road in Badingarra en daarna werd ze nog door enkele getuigen opgemerkt terwijl ze tussen 11.00 en 11.40 uur langs de weg wandelde. Na de middag niets meer.

Zetelhoes

De zaak kwam uitgebreid in de media maar de speurders tastten jarenlang in het duister over wat er precies met het meisje was gebeurd. Tot er in september 2013 plots een doorbraak kwam in de zaak. Toen onderzocht een forensisch team nog een keer een zetelhoes uit de wagen van een verdachte, die de politie een week na de verdwijning in beslag nam. En daarin werd deze keer wel iets gevonden: een oorring. Volgens het Openbaar Ministerie was het haakje van het juweel verbogen door een worsteling en dat zou mee van doorslaggevend belang worden tijdens het proces. (lees hieronder verder)

Langzaam maar zeker reconstrueerde de politie wat er de dag van de verdwijning van Hayley gebeurd was. En hoe verdachte Francis John Wark (61) in het verhaal paste. Hij zou de liftende tiener tussen 11.40 en 13.36 uur in zijn auto gelokt hebben nadat hij was gaan winkelen. Daarna vermoordde hij haar en liet hij haar lichaam verdwijnen. En dat allemaal binnen een tijdspanne van twee uur. Vervolgens reed hij met zijn motor naar Perth om vrienden te bezoeken. Hij tankte om 13.36 uur benzine, maar volgens de openbare aanklager was dat alleen maar een manier om een alibi te fabriceren.

Gevecht

“De persoon met wie Wark een huis deelde, merkte iets vreemds op toen hij thuiskwam op de dag dat Hayley verdween”, aldus openbare aanklager Amanda Burrows. “De wagen van Wark stond op een vreemde manier geparkeerd in een schuurtje naast het huis en er was een richtingaanwijzer afgebroken van het dashboard. Een duidelijk teken dat er een gevecht had plaatsgevonden. Wark had ook een briefje achtergelaten met de vraag om wat vlees te versnijden dat hij had meegebracht.” (lees hieronder verder)

In de dagen na de verdwijning belde Wark twee keer naar de politie om te vertellen waar hij was op het ogenblik van de feiten. Hij beweerde dat hij tot de middag aan het winkelen was geweest op een half uur van waar het meisje laatst was gezien en dat hij haar nooit had ontmoet. Twee maanden later begon hij rond te vertellen dat hij terminale kanker had en naar Queensland zou verhuizen. Zo kon hij zijn laatste momenten naar eigen zeggen bij zijn familie doorbrengen. Hij verkocht zijn eigendom en vertrok begin 2000. Maar in Queensland zou hij opnieuw toeslaan.

Opgepikt

In 2007 verkrachtte hij er een vrouw die hij had opgepikt toen ze stond te liften. Dat deed hij bij hem thuis. Zijn slachtoffer kon de volgende dag echter ontsnappen en zocht hulp bij een buur. Wark werd veroordeeld en ook dat gebruikte het Openbaar Ministerie in zijn pleidooi om aan te tonen dat de man liftsters durfde mee te nemen en aan te randen. Opmerkelijk: Wark vroeg zijn slachtoffer een oorring. “Hij had de neiging om een trofee bij te houden”, klonk het nu. (lees hieronder verder)

De unieke oorring die het forensische team in zijn wagen vond na de verdwijning van Hayley, kwam overeen met die welke het meisje volgens een vriendin aanhad op de dag dat ze verdween. Er werd daarna ook nog een lok haar gevonden in de wagen. Op basis van een DNA-staal van de lipstick van het meisje en haar moeder, bleek die aan Hayley toe te behoren.

Wark werd vandaag dan veroordeeld voor moord. Hij aanhoorde het vonnis emotieloos. Margaret Dodd – de moeder van het vermoorde meisje – zat samen met enkele familieleden en vrienden in de zaal toen het verdict werd voorgelezen. Ze boog haar hoofd en veegde de tranen weg die uit haar ogen opwelden. Ze had meteen ook een verzoek voor de moordenaar: “Er is geen lichaam. We hebben een lichaam nodig om dit te kunnen afsluiten. Zeg ons waar Hayley is, zodat we haar kunnen begraven.”

Strafvermindering

Ze hoopt dat de man op dinsdag 30 januari een strenge straf krijgt. Dat kan hem volgens haar ertoe aanzetten om de plaats te onthullen waar hij Hayley verborg, in ruil voor strafvermindering. “Misschien vertelt hij het ons dan. We willen gewoon weten wat er exact gebeurd is en dan proberen te achterhalen waarom”, klinkt het nog.

