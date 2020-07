Bijna 20.000 Japanse ouderen raakten vermist in 2019, honderdtal nog steeds niet teruggevonden AW

03 juli 2020

15u08

Bron: The Guardian 2 In Japan zijn er in 2019 meer dan 200 dementerende bejaarden vermist geraakt. En ze werden nooit teruggevonden, levend noch dood. De politie waarschuwt dat het om een probleem gaat dat steeds groter wordt.

In totaal werden er in 2019 maar liefst 17.479 dementerenden als vermist opgegeven: een verdubbeling vergeleken met tien jaar geleden. Daarvan zijn 245 ouderen nog steeds niet teruggevonden.

Vergrijzing

Het grote aantal vermissingen is onder meer te wijten aan een vergrijzende bevolking: meer dan 28 procent van de bevolking – bijna 36 miljoen mensen – is ouder dan 65 jaar. Daarvan lijden zo’n 4,5 miljoen mensen aan dementie. In 2025 zullen er naar verwachting 7,3 miljoen – of 20 procent van de Japanners, ouder dan 65 – dementerend zijn.



Als die ouderen vermist raken, worden ze meestal wel binnen de week teruggevonden. Soms levend, helaas soms ook dood. Vaak bleken ze het slachtoffer te zijn van een tragisch verkeersongeval, of ze stierven van de honger en dorst. Anderen zijn een jaar later nog altijd niet teruggevonden.

