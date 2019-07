Bijna 2.000 mensen betogen in Moskou voor eerlijke verkiezingen: tientallen manifestanten opgepakt

LH

14 juli 2019

21u33

Bron: Belga

0

In de Russische hoofdstad Moskou zijn vandaag verschillende opposanten opgepakt toen ze betoogden tegen de uitsluiting van enkele onafhankelijke kandidaten tijdens de lokale verkiezingen in september. De manifestatie was niet toegelaten door de autoriteiten.