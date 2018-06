Bijna 2.000 kinderen gescheiden van hun gearresteerde migrerende ouders in de VS ADN

15 juni 2018

22u06

Bron: Belga, ANP 5 Sinds de invoering van een strenger beleid midden april zijn bijna tweeduizend kinderen van vluchtelingen, die illegaal vanuit Mexico de VS zijn binnengekomen, gescheiden van hun ouders. Dat melden Amerikaanse media op basis van cijfers van het Amerikaanse ministerie van binnenlandse Veiligheid (DHS).

Tussen 19 april en 31 mei raakten in totaal 1.995 minderjarigen gescheiden van 1.940 volwassenen die door de Amerikaans grenspolitie waren opgepakt en worden vastgehouden in afwachting van verdere vervolging.

De Amerikaanse regering voerde de verscherping in om moeders af te schrikken met hun kinderen aan de gevaarlijke tocht naar de VS te beginnen. Alle mensen die illegaal het land binnenkomen worden nu als crimineel bestempeld en vastgezet. Hun kinderen mogen daar niet bij blijven en komen onder de hoede van het ministerie van Volksgezondheid.

Het aantal is sterk gestegen met de periode daarvoor. Tussen oktober 2016 en februari dit jaar waren er 1.800 gevallen. In totaal gaat het nu om bijna vierduizend kinderen die elders zijn opgevangen. De DHS wilde geen informatie geven over de leeftijd van de kinderen, maar verklaarde wel dat baby's niet van hun ouders worden gescheiden.

Een woordvoerder van het ministerie voor Binnenlandse Veiligheid benadrukte tijdens een teleconferentie dat de regering-Trump duidelijk heeft gezegd "de wet niet langer te ontzien". Het beleid staat onder zware kritiek in de VS.

