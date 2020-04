Bijna 17.000 zorgmedewerkers in Italië besmet met coronavirus - Macron bekritiseert Chinese aanpak - Meer dan 5.000 sterfgevallen in België

• Er zijn de afgelopen 24 uur 313 nieuwe coronadoden gerapporteerd in België, wat het totaal op 5.163 doden brengt. Er liggen 5.161 patiënten in het ziekenhuis.• Eén coronapatiënt besmet momenteel in ons land gemiddeld gezien minder dan één andere persoon. Dat betekent dat de epidemie krimpt •De Nationale Veiligheidsraad heeft de huidige coronamaatregelen verlengd tot 3 mei, maar er komen ook versoepelingen. Zo mogen bijvoorbeeld tuincentra open gaan.