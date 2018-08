Bijna 150.000 Venezolanen vluchtten naar Chili in eerste helft 2018 kv

Bron: Belga 1 In de eerste zes maanden van 2018 zijn in totaal al 147.429 Venezolanen aangekomen in Chili, terwijl het voor heel 2017 om 177.347 ging. Dat heeft de Chileense politie gisteren bekendgemaakt. Bijna 10.000 van hen maakten gebruik van een nieuw visum dat speciaal voor Venezolanen in het leven is geroepen en hen na twee jaar zicht geeft op een permanent verblijf.

De voorbije jaren kent Chili een ongeziene migratiestroom. Het aantal migranten in het Zuid-Amerikaanse land met ongeveer 17 miljoen inwoners is de voorbije vier jaar fors toegenomen van 400.000 tot 1,1 miljoen, van wie er 300.000 illegaal in het land verblijven.

Chili is de op drie na populairste bestemming voor Venezolanen die hun door een zware economische en politieke crisis geteisterde land ontvluchten. Colombia kent de grootste toestroom, gevolgd door Ecuador en Peru. Volgens de Verenigde Naties leven 2,3 miljoen Venezolanen in het buitenland, van wie er meer dan 1,6 miljoen sinds 2015 op de vlucht zijn geslagen. Ongeveer 90 procent van hen verblijft in omringende landen.

Venezuela verkeert in een ernstige economische en politieke crisis sinds het instorten van de olieprijzen vier jaar geleden. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voorspelt dat de inflatie in het Zuid-Amerikaanse land bij onveranderd beleid tegen het einde van 2018 zal oplopen tot 1 miljoen procent.

Om de uitstroom van inwoners tegen te gaan, lanceerde president Nicolas Maduro al het project "Terugkeer naar het vaderland". Via dat project werden maandag nog 97 Venezolanen met een regeringsvliegtuig teruggehaald uit Peru, waar meer dan 500.000 Venezolanen verblijven. Onder hen 22 kinderen en 4 zwangere vrouwen.

