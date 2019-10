Bijna 140 doden bij abnormaal late moessonregens in India HR

01 oktober 2019

11u24

Bron: Belga 0 Buitenland De dodentol van de overstromingen in het noorden van India, veroorzaakt door abnormaal late moessonregens, is opgelopen tot bijna 140. Dat melden de lokale autoriteiten.

De voorbije vier dagen kwamen 111 personen om in de staat Uttar Pradesh, 28 anderen in buurregio Bihar. De overstromingen zijn het gevolg van abnormaal late moessonregens. Normaal gezien zouden die dit seizoen in die regio niet meer mogen plaatsvinden.