Bijna 140.000 euro ingezameld voor Britse tiener die groepsverkrachting op Cyprus verzon Marlies van Leeuwen

02 januari 2020

19u37

Bron: AD.nl 0 Er is al bijna 140.000 euro ingezameld om het hoger beroep te kunnen financieren dat een 19-jarige Britse toeriste wil aanspannen in Cyprus. Zij werd maandag veroordeeld voor het vals beschuldigen van twaalf Israëlische toeristen van een langdurige groepsverkrachting in een hotel op het Turks-Griekse eiland.

De vrouw, wiens paspoort werd afgenomen en die al sinds ze deze zomer aangifte deed Cyprus niet kan verlaten, riskeert een celstraf van minstens een jaar en een boete van 1700 euro. Haar ouders zijn een crowdfundingscampagne gestart om de juridische kosten te kunnen dekken. Na de uitspraak van de rechter werd het doel verhoogd tot 105.000 Britse pond, zo’n 123.000 euro, maar dat bedrag is inmiddels ruimschoots gehaald.

“Dank voor jullie steun en hoop”, laten haar ouders weten via hun advocaat. “Als we het geld niet nodig hebben voor het proces, dan zullen we het schenken aan goede doelen die mensen steunen die ook te maken hebben met oneerlijke rechtspraak.”



Eerder deze week sprak het Britse ministerie van Buitenlandse zaken zijn zorgen uit over de eerlijkheid van het proces op het eiland. De ‘erg zorgelijke’ zaak wordt besproken met de Cypriotische autoriteiten, schrijft de BBC.

Halfnaakt

De vrouw had op 17 juni in een hotelkamer in de badplaats Ayia Napa seks met haar Israëlische vakantievriendje. Hun gemeenschap werd gefilmd en gefotografeerd door andere jongens die in dezelfde ruimte aanwezig waren. Toen de toeriste dat ontdekte, rende ze halfnaakt de kamer uit en meldde ze zich aangeslagen bij hotelpersoneel. Dat hoorde haar verhaal over groepsverkrachting aan en sloeg direct groot alarm. Korte tijd later werden een aantal Israëlische jongens in de leeftijd van 15 tot 20 jaar gearresteerd. Vijf van hen werden na een week vrijgelaten omdat er geen bewijs tegen hen was. De andere zeven Israëliërs bleven langer vastzitten.

De toeriste kwam anderhalve week na de arrestaties terug op haar verhaal. Ze zou wel seks hebben gehad met een aantal jongens, maar dat was geheel vrijwillig, verklaarde ze toen. Eind augustus stelde de jonge vrouw dat ze destijds onder grote druk van de politie haar beschuldigingen had ingetrokken. Volgens een van haar advocaten werd de toeriste tijdens een politieverhoor zwaar onder druk gezet om haar verhaal aan te passen.

De rechter ging daar deze week niet in mee. Volgens rechter Michalis Papathanasiou is de negentienjarige een “onbetrouwbare vrouw met paniekaanvallen” die een schokkend misdrijf uit pure wraak verzon.