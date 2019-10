Bijna 13 miljoen cash gevonden bij drugsonderzoek in Amsterdam ADN

01 oktober 2019

16u47

Bron: ANP 4 In een groot drugsonderzoek heeft de politie in Amsterdam bijna 13 miljoen euro gevonden, zo raakte vandaag bekend. Volgens de politie is het een van de grootste vondsten van contant geld ooit in Nederland.

Zeven mensen zijn gearresteerd op vier locaties in de hoofdstad van Nederland. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij invoer en handel van cocaïne vanuit Colombia naar Nederland.

Onder de arrestanten zijn twee mannen uit Albanië, een man en twee vrouwen uit Colombia, een man uit Nieuw-Zeeland en een man uit Marokko. Onder hen is vermoedelijk ook degene die de leiding had, een 52-jarige Colombiaanse vrouw. De zeven werden donderdag aangehouden. Daarbij zijn vijf woningen doorzocht. Vier personen moeten nog zeker negentig dagen vast blijven zitten, heeft de raadkamer van de rechtbank besloten.



“Drugsbendes verdienen enorm aan cocaïnehandel”, zegt Olivier Dutilh, chef van de regionale recherche in Amsterdam. “Verdachten leven helemaal onder de radar en hebben veel dure panden in gebruik. Ik ben trots op de vele collega’s die meewerkten aan dit onderzoek. We hebben nu zeven verdachten aangehouden, maar ik sluit niet uit dat er nog meer zullen volgen.”