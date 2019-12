Bijna 100 leden beruchte drugsbende MS-13 opgepakt in New York mvdb

21 december 2019

16u42

Bron: DPA - AFP 0 In de Amerikaanse staat New York, in Baltimore (Maryland) en in El Salvador zijn de voorbije weken in totaal meer dan 230 vermoedelijke leden van de criminele bende MS-13 opgepakt. Alleen al in de New Yorkse county Suffolk, een deel van Long Island, werden 96 verdachten ingerekend. Dat maakten de Amerikaanse drugsbestrijdingsdienst DEA en de procureur van Suffolk County bekend.

De arrestaties zijn het sluitstuk van een twee jaar durend onderzoek naar de gewelddadige, van oorsprong Latijns-Amerikaanse bende die voluit Mara Salvatrucha heet. De 13 (‘trece’) verwijst naar het inwijdingsritueel. Het is het aantal seconden dat bendeleden op het aspirant-lid mogen slaan en schoppen.



“De arrestaties van vandaag maken een einde aan de pogingen van MS-13 om zijn operaties op de oostkust te verankeren”, aldus Ray Donovan van de DEA. “Deze aankondiging is een boodschap aan de leiders van MS-13 in El Salvador en Los Angeles (Californië, red.), om hen duidelijk te maken dat New York weigert om hen te ontvangen.”

Liquidaties

Volgens de speurders zijn met de grootscheepse operatie minstens zeven liquidaties vermeden. Er werden ook veel drugs in beslag genomen. Amerikaans president Donald Trump haalt MS-13 vaak aan om de mogelijke band tussen criminaliteit en immigratie aan te tonen.