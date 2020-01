Bijna 100 gedetineerden vluchten via tunnel uit Paraguayaanse gevangenis TMA en NLA

19 januari 2020

18u44

Bron: Belga, ABC Color 6 Het zou een Hollywoodfilm kunnen zijn, maar het is realiteit in Paraguay: bijna 100 gedetineerden zijn er vanochtend in geslaagd zich via een zelfgegraven tunnel een weg te banen naar de vrijheid. Volgens de autoriteiten kon dat niet gebeuren zonder medeweten van de cipiers. 28 cipiers en de gevangenisdirecteur zijn dan ook opgepakt voor ondervraging.

Een groot deel van de ontsnapten uit de gevangenis Pedro Juan Caballero, vlak bij de Braziliaanse grens, was lid van de beruchte drugsbende Primer Comando de la Capital (PCC), zo liet politiecommissaris Elena Andrada weten. De meeste ontsnapten zijn Paraguayanen en Brazilianen. "Ze hebben een tunnel gegraven, met verlichting, vanuit de sanitaire blokken", klonk het. De gedetineerden zouden wekenlang aan de tunnel gegraven hebben.

Volgens de Paraguayaanse media zouden minstens 75 van de ontsnapte gevangenen leden van een Braziliaans drugskartel zijn. Paraguay is een transitland om wapens en drugs naar Brazilië te smokkelen. Aangezien de gevangenis dichtbij de Braziliaanse grens ligt, “zijn ze de grens waarschijnlijk al overgestoken”, aldus minister van Justitie Cecilia Perez. Perez is ervan overtuigd dat de gedetineerden hulp gekregen hebben en dat het Braziliaans drugskartel is doorgedrongen tot de autoriteiten: "Het was een werk van enkele weken. Het is duidelijk dat het personeel op de hoogte was maar niets heeft ondernomen." De gevangenisdirecteur is ontslagen en minstens 28 cipiers zijn opgepakt voor ondervraging.