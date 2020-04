Bijna 100.000 EU-inwoners wachten nog op repatriëring AH

17 april 2020

13u56

Bron: Belga 20 Bijna 100.000 EU-burgers zitten nog steeds vast in derde landen als gevolg van de reisbeperkingen die de coronapandemie heeft veroorzaakt. Die balans heeft de Europese Commissie vrijdag opgemaakt. Sinds de uitbraak van de pandemie zijn wel al meer dan een half miljoen gestrande EU-burgers gerepatrieerd.



Sinds het begin van de pandemie en de wereldwijde invoering van reisbeperkingen meldden zo'n 600.000 EU-burgers dat ze gestrand waren in Azië, Amerika of andere werelddelen en naar huis wilden. De lidstaten en de Europese instellingen besloten een nauwe consulaire samenwerking op te zetten om zoveel mogelijk mensen terug te halen.

Half miljoen burgers opnieuw thuis

“Dankzij een ongeziene repatriëringsoperatie zijn intussen ruim 500.000 burgers gerepatrieerd”, meldt de Commissie. De meeste vluchten namen de lidstaten voor hun rekening. Daarnaast heeft de Commissie ook bijna tweehonderd vluchten mee georganiseerd en gefinancierd. Die waren goed voor de repatriëring van meer dan 45.000 mensen, onder wie ook ruim vijfduizend onderdanen van niet-lidstaten als het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Noorwegen.

De Commissie raamt dat er nog steeds 98.900 EU-burgers vastzitten in derde landen. De inspanningen worden voortgezet om ook hen de komende dagen naar huis te brengen, belooft de Commissie.

Nog in het buitenland?

Belgische reizigers in het buitenland kunnen zich registreren op Travellers Online, zodat de ambassade contact met hen kan opnemen. Ze kunnen met vragen ook contact opnemen via het infonummer van Buitenlandse Zaken (02/511.40.00) of een privébericht sturen naar de Facebookpagina van Diplomatie Belgium.