Bijna 100.000 Amerikaanse kinderen testten positief op coronavirus in laatste twee weken van juli KVE

11 augustus 2020

12u07

Bron: NBC, The Telegraph 18 Volgens een nieuw rapport werden in de laatste twee weken van juli bijna 100.000 kinderen in de Verenigde Staten besmet met het coronavirus. De stijgende cijfers bij kinderen zijn een reden tot bezorgdheid voor Amerikaanse schooldirecties, die van plan waren om de scholen te heropenen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Volgens een nieuw rapport van de American Academy of Pediatrics en de Children’s Hospital Association is het aantal coronagevallen bij kinderen eind vorige maand met 40 procent gestegen. Minstens 97.000 kinderen testten positief in de laatste twee weken van juli. Er zijn nu in totaal 338.982 besmettingen geteld bij Amerikaanse kinderen. Dat meldt NBC.

Uit het rapport, dat gebruik maakte van gegevens uit 49 staten en Washington DC, Puerto Rico en Guam, is gebleken dat de toename het meest acuut voelbaar is in het zuiden en westen van de VS. Meer dan zeven op de tien besmettingen werden daar vastgesteld.



Het rapport suggereerde ook dat het werkelijke aantal gevallen onder kinderen in feite hoger zou kunnen zijn, aangezien de studie geen volledige gegevens bevatte uit Texas, dat een van de grootste uitbraken in het land kent, evenals delen van de staat New York.

De staten definieerden een ‘kind’ wel niet altijd op dezelfde manier. Sommige overheden bepaalden dat iedereen die veertien jaar of jonger is een kind is, maar Alabama voegde zelfs 24-jarigen toe aan de groep. New York verstrekte geen uitsplitsingen per leeftijd voor de hele staat.

Bij 3 tot 11 procent van het totale aantal tests bleek het om kinderen te gaan. Tussen 3,6 en 17,8 procent van de kinderen testte positief op het virus. Niet alle staten meldden ziekenhuisopnames van kinderen, maar onder degenen die dat wel deden, maakten kinderen 0,6 procent tot 3,7 procent van het totaal uit.

De nieuwe studie heeft twijfels doen rijzen over eerdere veronderstellingen dat het coronavirus minder een risico vormt voor kinderen en wat hun rol is bij de overdracht van het virus.

Alhoewel president Donald Trump sterk aandringt op de heropening van de scholen, hebben sommige scholen hun plannen om te heropenen al teruggedraaid na een uitbraak van virus binnen de studentenpopulatie. Een middelbare school in Georgia, die de krantenkoppen haalde nadat een foto van een overvolle gang viraal is gegaan, heeft sindsdien negen besmettingen gemeld.

Lees ook: Productiekost 6 euro, verkoopprijs 2.000 euro: producent van belangrijk Covid-19 medicijn onder vuur (+)