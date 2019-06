Bijna 1.700 vermeende online kindermisbruikers opgepakt in de VS tvc

11 juni 2019

19u27

Bron: Belga 0 Speciale eenheden hebben in de Verenigde Staten de afgelopen twee maanden bijna 1.700 mensen opgepakt die op internet kinderen zouden hebben misbruikt. Ze stuitten op bijna 360 kinderen die seksueel werden misbruikt of die ingezet werden bij de productie van kinderporno.

Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie vandaag bekendgemaakt. Ruim 300 verdachten maakten zelf kinderporno of vergrepen zich aan kinderen. Verder richtte de operatie zich op mensen die kinderporno in hun bezit hadden, op internet seksuele contacten hebben met kinderen, betrokken zijn bij sekshandel in minderjarigen of die naar andere Amerikaanse staten of andere landen reizen om kinderen te misbruiken.

De speciale eenheid die zich tijdens deze operatie ‘Gebroken Hart’ richtte op online seksueel misbruik ontving ruim 18.500 klachten over deze vorm van criminaliteit.