Bijna 1.600 gouden munten gestolen uit Mexicaanse overheidsfabriek, met waarde van liefst 1,8 miljoen euro ADN

06 augustus 2019

22u42

Bron: ANP 0 Gewapende overvallers hebben gouden munten met een gezamenlijke waarde van ongeveer 1,8 miljoen euro gestolen uit een muntenfabriek van de Mexicaanse regering.

De politie meldt dat twee mannen de muntenfabriek in Mexico-Stad waren binnengedrongen nadat ze een bewaker tegen de grond hadden gewerkt en zijn wapen hadden afgepakt. Een van de overvallers stapte daarna naar de kluis die open was. Hij stopte 1.567 gouden munten in een rugzak. Daarna gingen de overvallers er met de munten - bekend als “centenarios” - vandoor.

#AlertaADN | Hombres armados asaltaron la #CasaDeMoneda en #PaseoDeLaReforma. Se llevaron más de 1500 centenarios. #DeIdayVuelta con @MariaAMolinaB | https://t.co/sxuOmdNV9M pic.twitter.com/cvYbRVqAkR adn40(@ adn40) link

Asaltan la #CasaDeMoneda de #México

Se llevaron al menos 1,500 centenarios con un valor de 50 millones de pesos https://t.co/6lkZpmGyKz INFO7(@ info7mty) link