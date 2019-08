Bijna 1.600 gouden munten gestolen uit Mexicaanse overheidsfabriek, met waarde van liefst 1,8 miljoen euro ADN KV

06 augustus 2019

22u42

Bron: ANP, Reuters 8 Gewapende overvallers hebben gouden munten met een gezamenlijke waarde van ongeveer 1,8 miljoen euro gestolen uit een muntenfabriek van de Mexicaanse regering.

De politie meldt dat twee mannen de muntenfabriek in Mexico-Stad waren binnengedrongen nadat ze een bewaker tegen de grond hadden gewerkt en zijn wapen hadden afgepakt.

Een van de overvallers stapte daarna naar de kluis - die open was. Onderzoekers vermoeden dan ook dat werknemers betrokken zouden kunnen zijn. Hij stopte 1.567 gouden munten in een rugzak. Daarna gingen de overvallers er met de munten - bekend als “centenarios” - vandoor. Niemand raakte gewond.



Centenarios werden voor het eerst geproduceerd in 1921 om de honderdste verjaardag van de Mexicaanse onafhankelijkheid te vieren. De productie werd in 1931 opgeschort en in 1943 weer opgestart omdat de vraag naar gouden munten steeg.

Op een zijde van de munt staat het Mexicaanse wapenschild, met een arend op een cactus, de andere zijde toont het Monument van de Onafhankelijkheid met op de achtergrond de vulkanen Iztaccihuatl en Popocatepetl. De munten, met een doorsnede van 37 millimeter, bestaan voor 90 procent uit puur goud.

