Bijna 1.000 opvarenden van Frans vliegdekschip besmet met coronavirus ADN

17 april 2020

15u33

Bron: Belga 1 In totaal hebben 940 opvarenden van het Franse vliegdekschip Charles de Gaulle intussen positief getest op Covid-19, sinds het schip zondag vervroegd terugkeerde naar Frankrijk nadat besmettingen aan boord ontdekt waren. Dat melden de Franse autoriteiten vrijdag.

Aan boord van het schip en het begeleidende fregat waren 2.300 personen. Er zijn inmiddels nu dus al 940 bevestigde positieve gevallen en 645 negatieve. Van de rest is het resultaat nog niet bekend.

De Charles de Gaulle vertrok op 21 januari richting de Middellandse Zee om Franse militaire operaties te steunen tegen islamistische militanten in Irak en Syrië, vooraleer koers te zetten naar de Atlantische Oceaan en vervolgens de Baltische Zee.



Het schip was aan het varen op de Atlantische Oceaan toen een deel van de bemanning ziek werd, en keerde tien dagen eerder dan voorzien terug naar Frankrijk.

Het schip kwam zondagnamiddag aan in de haven van de Zuid-Franse stad Toulon. De Franse minister van Defensie kondigde enkele dagen geleden aan dat tientallen bemanningsleden besmet waren. De crewleden van de Charles de Gaulle en het fregat dat het schip vergezelde, zitten nu twee weken in quarantaine. Meer dan 30 bemanningsleden zouden in het ziekenhuis zijn opgenomen.