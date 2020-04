Bijna 1.000 nieuwe overlijdens in Frankrijk, onder wie kind jonger dan 10 jaar ADN

10 april 2020

19u56

Bron: Belga, ANP 0 In Frankrijk zijn in 24 uur tijd zeker 987 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus, onder wie ook een kind van jonger dan 10. De teller staat nu al op meer dan 13.000 overlijdens, maakte de topman van de Nationale Gezondheidsdienst Jérôme Salomon vrijdag bekend.

In totaal zijn sinds het begin van de corona-epidemie in Frankrijk zeker 13.197 mensen overleden aan de gevolgen van de ziekte. Daarvan stierven er bijna 8.600 in een ziekenhuis, net geen 4.600 andere patiënten overleden in een woonzorgcentrum of andere zorgvoorziening.

Klein lichtpunt

De afgelopen 24 uur stierven nog eens 987 coronapatiënten in Frankrijk, onder wie ook een kind dat jonger was dan 10 jaar en dat nog aan andere aandoeningen leed.



Wel werden in de loop van donderdag opnieuw iets minder mensen opgenomen op de afdelingen intensieve zorg. Dat waren er 62. "Een klein lichtpunt", dat wel "erg belangrijk is voor het zorgpersoneel", onderstreepte de topman.

Vermoedelijk verlenging

Ook in Frankrijk mogen burgers vanwege de coronacrisis alleen nog onder voorwaarden hun huis verlaten. Die maatregel is sinds 17 maart van kracht en duurt in elk geval tot 15 april, maar vermoedelijk langer. President Emmanuel Macron spreekt volgende week het land toe over de volgende stappen.

