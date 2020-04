Bijkomende tests gevraagd na twijfel over nieuwe ebolabesmetting in Congo ES

11 april 2020

15u37

Bron: Belga 10 In de Democratische Republiek Congo is twijfel ontstaan over een mogelijk nieuwe besmetting met het ebolavirus. De voorzitter van de middenveldorganisaties in Beni vraagt dat er een tegenexpertise wordt uitgevoerd, om na te gaan of er inderdaad sprake is van een nieuw geval van ebola.

De Wereldgezondheidsorgansatie (WHO) had vrijdag melding gemaakt van een nieuwe ebolabesmetting bij een 26-jarige man in Beni, een stad in het oosten van Congo. Het gaat om het eerste geregistreerde geval van ebola in 52 dagen. De ontdekking kwam er nauwelijks drie dagen voordat de ebola-epidemie in Congo officieel ten einde zou lopen.

Twijfel

Maar de voorzitter van de middenveldorganisaties in Beni heeft zaterdag zijn twijfels geuit bij de nieuwe melding van het ebolavirus. Kizito Bin Hangi zegt dat sommige artsen zich sceptisch hebben uitgelaten over de mogelijkheid dat er na meer dan 50 dagen een nieuwe besmetting opduikt. Hij vraagt om het lichaam op te graven en nieuwe tests uit te voeren. Intussen moet iedereen die met de patiënt in aanraking is geweest worden opgespoord, zegt hij nog.

De ebola-epidemie brak in de zomer van 2018 uit. Sindsdien heeft de ziekte het leven gekost aan zeker 2.200 mensen in Congo.

