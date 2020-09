Bijeenkomst van motorrijders gelinkt aan minstens kwart miljoen besmettingen in hele VS KVDS

08 september 2020

23u54

Bron: Belga 0 Een bijeenkomst van maar liefst 460.000 motorrijders in de Amerikaanse staat South Dakota heeft geleid tot 260.000 nieuwe besmettingen met Covid-19. Dat stellen onderzoekers in een nieuwe studie die dinsdag is gepubliceerd.

Op de Sturgis Motorcycle Rally - die plaatsvond in augustus - zouden de coronamaatregelen niet gerespecteerd zijn. Zo zouden aanwezigen er vaak geen mondmasker hebben gedragen.

Economen

De studie is uitgevoerd door economen van de universiteit van San Diego en is gepubliceerd door het Institute of Labour Economics (IZA). De studie is een statistische benadering op basis van mobiliteitsgegevens van mobiele telefoons in en rond de stad Sturgis.





Op basis van de gegevens konden de wetenschappers in kaart brengen hoeveel mensen precies aanwezig waren, waar ze hebben gegeten en gedronken en uit welke regio's ze naar Sturgis zijn afgezakt.

Door de geografische gegevens te vergelijken met de officiële cijfers van Covid-19-gevallen in de maand augustus, vermoeden de onderzoekers dat de aanwezigen het virus over het hele land hebben verspreid. Het gaat om 266.796 nieuwe gevallen of 19 procent van de 1,4 miljoen gevallen die tussen 2 augustus en 2 september in de Verenigde Staten zijn vastgesteld.

De resultaten van de studie zijn nog niet bevestigd door onafhankelijke wetenschappers. Bovendien gaat het slechts om een benadering, omdat niemand elke aanwezige motorrijder heeft getest en opgevolgd.